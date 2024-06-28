Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда

В жаркую летнюю пору всегда хочется охладиться. Мороженое — одно из любимых сладостей и детей, и взрослых летом. Как представить 3 солнечных месяца без мороженого? А если оно с ягодами или фруктами, то это походит на высший пик гастрономического наслаждения. Рассказываем, как приготовить клубничное мороженое в домашних условиях.