Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда

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Мигрантов нужно обучать российскому законодательству и русскому языку до их приезда в Россию, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
«Мы ценим соблюдение наших законов. Важно проводить разъяснительную работу в странах, откуда приезжают мигранты, таких как Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Необходимо, чтобы существовали организации, знакомящие людей с нашими законами и проводящие соответствующее обучение», — отметила Москалькова.Она также подчеркнула важность знания русского языка мигрантами и отметила, что было бы полезно, если бы в их странах существовали образовательные учреждения, подготавливающие к выезду в Россию и обучающие русскому языку.
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