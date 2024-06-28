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В зоне СВО отреагировали на слова Бастрыкина о тысячах отправленных в бой мигрантов

Солдат СВО: мигрантов практически нет в зоне боевых действий
28 июня 2024, 13:50
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военный по имени Александр рассказал, что в зоне проведения СВО практически нет военнослужащих из числа мигрантов. Об этом пишет «ФедералПресс».
27 июня глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что порядка 10 000 мигрантов, получивших гражданство России, направлены в зону спецоперации. По словам военного, мигрантов на фронте практически нет.

«Где-то, конечно, они есть, и, возможно, в каких-то подразделениях, куда они попадают группами, их даже больше, условно говоря, 10 человек на 100, как и должно быть по статистике, но в среднем их на фронте нет вообще», — рассказал солдат.



Ранее депутат ГД РФ Алексей Журавлев, который является представителем ЛДПР и заместителем главы комитета нижней палаты парламента по обороне заявил, что он предложил на законодательном уровне обязать мигрантов поддерживать СВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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В Подмосковье начали поливать автодороги из-за жары
28 июня 2024, 14:29

Дорожные службы Московской области начали проводить аэрацию для охлаждения покрытия проезжей части, полив идёт на улицах в черте более 300 населённых пунктов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сегодня и в выходные проведём аэрацию на дорогах Подмосковья в черте 311 городов. В работе задействованы около трёхсот поливомоечных машин», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что для того, чтобы поливочные машины не мешали проезду, аэрацию будут проводить до четырёх часов дня.

В министерстве отметили, что аэрация дорог помогает защитить асфальт от деформации из-за перегрева под солнцем, а также улучшает санитарное состояние проезжей части.

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В Химках начнётся капитальный ремонт 25 многоквартирных домов
28 июня 2024, 14:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках приступят к капремонту еще 25 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина обсудили планы предстоящих работ.

«Специалисты приступят к работам на 25 адресах в Старых и Новых Химках, Сходне, Фирсановке, Левобережном и в микрорайоне Планерная. Ранее строительные бригады уже завершили капремонт 22 многоквартирных домов.Всего в этом году капитально отремонтируем в Химках 134 дома. Это позволит улучшить качество жизни тысяч химчан», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

В этом году в Химках планируется отремонтировать 93 подъезда. В настоящее время рабочие уже покрасили стены и заменили плитку и светильники в некоторых подъездах. Также проводится модернизация инженерных систем.

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В Москве бойцу СВО предложили заплатить двойной тариф за проход в караоке-бар
28 июня 2024, 14:24

Фото: iStock/cookelma

В одном из столичных караоке-баров сотрудники заведения предложили участнику СВО заплатить двойной депозит за проход. Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.
Ахмедова в своем канале опубликовала рассказ женщины о своем супруге. По словам жены военного, мужчина гордится своими наградами, поэтому ходит в форме по городу в любое время.

Отмечается, что на входе в баре у бойца СВО потребовали двойной тариф. Примечательно, что зачастую такую плату должны те, кто пытается пройти в заведение в спортивной форме. Однако администратор заведения заявила, что солдат якобы «оскорбил» ее.

Ахмедова допустила, что военнослужащий мог «в сердцах» позволить себе грубость, она также возмутилась требованием уплаты двойного тарифа с мужчины.

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В Подмосковье будет высокий класс пожарной опасности в предстоящие выходные
28 июня 2024, 14:19

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Комлесхоз предупредил о высоком классе пожарной опасности в предстоящие выходные. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В предстоящие выходные на территории Подмосковья установится аномально жаркая погода. Температура воздуха достигнет 32 градусов. По прогнозам синоптиков, в подмосковных лесах ожидается высокий класс пожарной опасности III — IV.

«В связи с непростыми погодными условиями лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры Региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», — поделился председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В лесах Московской области проводится авиационное патрулирование, совместные наземные патрулирования с МЧС и МВД, а также мероприятия по недопущению пожаров и перехода возгораний с земель иных категорий на земли лесного фонда.

В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщайте о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

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Московский зоопарк впервые передал белгородским коллегами детёныша капибары

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Московский зоопарк впервые передал белгородским коллегами детёныша капибары
28 июня 2024, 14:00

Фото: Istockphoto / Ricardo Bayerlein

Московский зоопарк впервые передал Белгородскому зоопарку детёныша капибары. Это самец, родившийся в декабре прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
«Детёныш хорошо перенес дорогу из Москвы в Белгород. Несколько лет назад Белгородский зоопарк переехал из центра города в смешанный лес и сейчас занимает площадь в 25 га. Там специально для малыша обустроили просторный вольер с водоёмом. Он поселится в одном вольере с семьёй патагонских мар. Это крупные грызуны из Южной Америки», – сообщили в зоопарке Агентству городских новостей «Москва».
Белгородская область часто оказывается под обстрелами со стороны ВСУ. В результате одной такой атаки в местном зоопарке погибла кенгуру. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова недавно встречалась с белгородскими коллегами из на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Чтобы поддержать белгородцев, она предложила отправить в местный зоопарк детёныша капибары.

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#московский зоопарк
#белгородская область
#природа
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Педагог из Орехово-Зуево стала призером региональной олимпиады
28 июня 2024, 13:53

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Педагог математики из Орехово-Зуево стала призером региональной олимпиады среди учителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Московской области завершилась третья олимпиада для учителей математики, организованная образовательным центром «Взлёт». Всего в олимпиаде участвовали 168 учителей.

«В олимпиаде приняла участие Наталья Романычева – выпускница физико-математического факультета Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета и учитель математики школы № 16. Она заняла призовое место в конкурсе.В следующем учебном году Наталья Романычева присоединится к проекту «Математические классы Подмосковья». Она будет работать с учениками 7 класса. Этот проект направлен на повышение качества математического образования школьников», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках конкурса педагоги демонстрировали свои знания не только в математике, но и в методах преподавания.

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#олимпиада
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В автобусный парк Пушкинского округа поступили новые ЛиАЗы
28 июня 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Четыре новых автобуса марки ЛиАЗ поступили в филиал компании «Мострансавто» Пушкинского городского округа, они выйдут на маршрут №316 «Ивантеевка (мкрн Детская) – Москва (автостанция ВДНХ)», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ключи от автобусов водителям вручили глава Пушкинского округа Максим Красноцветов и директор по внешним коммуникациям «Мострансавто» Елена Ковалева.

«Мы знаем, что общественный транспорт востребован у населения. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва жители нашего округа получают возможность передвигаться на современных и комфортных автобусах», — отметил Максим Красноцветов.
Новые автобусы вмещают по 101 пассажиру, кроме того, там есть специально оборудованные места для инвалидных колясок. Машины также оснащены механическими пандусами.

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#автобусы
#общественный транспорт
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«Риск смерти и бесплодие»: демограф оценил последствия идеи Госдумы сократить сроки абортов
Демограф Ткаченко: сократить срок для аборта — это забота о женщине и демографии
28 июня 2024, 13:22

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Срок, в течение которого женщина может сделать аборт, хотят сократить с 12 недель беременности до девяти. Такие рекомендации Минздраву дал комитет Госдумы по охране здоровья.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие меры приведут к сохранению здоровья женщины и к улучшению ситуации с рождаемостью.

«Забота о женщине — это и есть забота рождаемости. Любые ограничения абортов приводят к повышению рождаемости. С девяти до двенадцати недель не будут совершаться убийства. Эта мера напрямую повышает рождаемость за счёт фактического рождения детей. К тому же, в это время благодаря тому, что меньше женщин будет подвержено аборту, уменьшится риск заболевания бесплодием, риск смерти и так далее», — сказал эксперт.

Такая рекомендация, по словам демографа, направлена на защиту здоровья женщины, а аборты скоро будут лицензироваться по-новому.

«Это исключительно демографическая мера, мера защиты здоровья женщин, а акушеры-гинекологи пусть занимаются приемами родов, потому что скоро у абортов будет лицензионно совершенно другая деятельность. Она не будет производится в родильных домах. Это будет отдельно. Пусть акушеры-гинекологи подготовятся к таким продолжениям», — заключил Руслан Ткаченко.

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«Заставим родить»: врач осудила инициативу Госдумы сократить сроки аборта до 9 недель
Акушер Ерофеева: сократить срок аборта — это издевательство над женщиной
28 июня 2024, 13:21

Фото: iStock/YakobchukOlena

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Минздраву проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель.
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» выразила свое категорическое несогласие с данной рекомендацией.

«Ограничивать срок права женщины на аборт по желанию я считаю абсолютно бездумным. Ни к чему хорошему это не приведет, потому что не у всех женщин регулярные циклы, женщины могут плохо разбираться в себе и не обратить внимания на какие-то угрожающие симптомы», — объяснила эксперт.

Врач рассказала, что во всех странах демократического лагеря сроки беременности, при которых прерывают нежелательную беременность, — 12 недель, а в некоторых — 14.

«Идут не по уменьшению срока, а наоборот. Потому что обстоятельства у женщин бывают разные. Одно дело, если бы мы с вами жили в маленькой Англии, где за полтора часа на электричке можно доехать из конца в конец, а другое дело, когда мы живем в нашей огромной стране, где может не быть близко медицинского центра или клиники. Женщина девять недель может очень легко пропустить», — сказала специалист.

По словам Любови Ерофеевой, такие меры не приведут к тому, что появятся желанные дети при нежелательных беременностях.

«Таким образом мы просто подловим женщину в сложной жизненной ситуации и заставим родить нежеланного ребенка — это чудовищно. Мы административными ограничениями ее загоним в ловушку, и она окажется крайней, а ребенка растить ей. И если она считает, что сейчас не благоприятные условия для этого, надо ее выслушать и пойти навстречу. Насильственного материнства не существует, дети должны быть желанными и своевременными!» — поделилась эксперт.

Она добавила, что такие меры не решат проблемы с рождаемостью, а навредят женскому здоровью и усложнят работу акушерско-гинекологическим службам.

«У некоторых женщин по каким-то причинам не сработало средство контрацепции, произошла какая-то случайность или ошибка. За что мы женщину так наказываем?» — завершила беседу Любовь Ерофеева.

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