В зоне СВО отреагировали на слова Бастрыкина о тысячах отправленных в бой мигрантов

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Военный по имени Александр рассказал, что в зоне проведения СВО практически нет военнослужащих из числа мигрантов. Об этом пишет «ФедералПресс».
27 июня глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что порядка 10 000 мигрантов, получивших гражданство России, направлены в зону спецоперации. По словам военного, мигрантов на фронте практически нет.
Ранее депутат ГД РФ Алексей Журавлев, который является представителем ЛДПР и заместителем главы комитета нижней палаты парламента по обороне заявил, что он предложил на законодательном уровне обязать мигрантов поддерживать СВО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
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«Где-то, конечно, они есть, и, возможно, в каких-то подразделениях, куда они попадают группами, их даже больше, условно говоря, 10 человек на 100, как и должно быть по статистике, но в среднем их на фронте нет вообще», — рассказал солдат.
Ранее депутат ГД РФ Алексей Журавлев, который является представителем ЛДПР и заместителем главы комитета нижней палаты парламента по обороне заявил, что он предложил на законодательном уровне обязать мигрантов поддерживать СВО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
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Дарья Осипова