Фото: istockphoto/vichinterlang
Под Волгоградом толпа мигрантов напала на полицейских и оскорбляла их грубой нецензурной бранью. Об этом пишет V1.ru.
В интернете появился видеоролик, который был снят поздно вечером в райцентре Быковского района. На нем толпа мужчин с внешностью уроженцев республик Средней Азии окружила патрульный автомобиль полиции. Они выкрикивают нецензурную брань и бросаются на сотрудников МВД. Стало известно, что полицейские приехали на вызов из-за драки. Они решили проверить у мигрантов документы, однако те не захотели подчиняться.
Глава администрации Быковского района Александр Рычагов сказал, что ему не докладывали о подобном происшествии. Источник в экстренных службах подтвердил подлинность видео и сам факт конфликта. Ситуация разрешилась в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что мигрант хотел задушить школьника на детской площадке в Петербурге. Все случилось в минувший понедельник, 24 июня, когда 25-летний молодой человек играл с детьми в футбол. По данным источника, в ходе ссоры мужчина схватил ребенка за горло и стал душить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Глава администрации Быковского района Александр Рычагов сказал, что ему не докладывали о подобном происшествии. Источник в экстренных службах подтвердил подлинность видео и сам факт конфликта. Ситуация разрешилась в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что мигрант хотел задушить школьника на детской площадке в Петербурге. Все случилось в минувший понедельник, 24 июня, когда 25-летний молодой человек играл с детьми в футбол. По данным источника, в ходе ссоры мужчина схватил ребенка за горло и стал душить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова