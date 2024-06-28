В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

Фото: istock / Zhang Shu
В Госдуму РФ на рассмотрение внесут законопроект, предполагающий проверку детей иностранцев без гражданства РФ на знание русского языка перед приемом в школы. Об этом информирует РИА Новости.
В материале сказано, что инициаторами проекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с их лидером Леонидом Слуцким.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для получения образования в школе ребенок должен владеть русским языком и свободно на нем разговаривать, а также усваивать образовательную программу. Подчеркивается, что весомая часть иностранцев, приезжающих в Россию, не обладают необходимыми знаниями языка.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проверит 13 высших учебных заведений, проводящих экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России для мигрантов.
До этого глава СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
Депутат Синельщиков ответил раскритиковавшему «госдуру» Бастрыкину
Аналитик Федюкович раскрыла три главных причины роста цен на авиабилеты
Интернет-эксперт Парфентьев рассказал, как спасти взломанный аккаунт
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для получения образования в школе ребенок должен владеть русским языком и свободно на нем разговаривать, а также усваивать образовательную программу. Подчеркивается, что весомая часть иностранцев, приезжающих в Россию, не обладают необходимыми знаниями языка.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проверит 13 высших учебных заведений, проводящих экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России для мигрантов.
До этого глава СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
Депутат Синельщиков ответил раскритиковавшему «госдуру» Бастрыкину
Аналитик Федюкович раскрыла три главных причины роста цен на авиабилеты
Интернет-эксперт Парфентьев рассказал, как спасти взломанный аккаунт
Алина Юрчак