Москалькова заявила, что Россия может опознать жертв крушения Ил-76

Ежегодное послание президента Федеральному собранию, как и всегда, стало проявлением заботы о людях. Владимир Путин рассказал, как развивать страну, сделать её ещё сильнее и крепче. Такое мнение высказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.