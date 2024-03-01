Москалькова заявила, что Россия может опознать жертв крушения Ил-76

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Россия обладает всеми необходимыми ДНК для опознания жертв крушения военного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области в конце января, об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», – сказала она.
Ранее глава Следственного Комитета России Александр Заявил заявил, что комитет в ходе расследования устанавливает личности украинских военоначальников, отдавших приказ сбить российский Ил-76.
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Александр Климов