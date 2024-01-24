Минобороны Украины не признало ответственность за крушение Ил-76 под Белгородом

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Министерство обороны Украины отказалось признавать ответственность за крушение российского военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что пока не могут подтвердить, что самолёт ВКС России был подбит украинскими военными. Минобороны в настоящее время выясняет информацию.
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