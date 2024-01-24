В Госдуме назвали терактом крушение самолёта Ил-76

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Крушение военного самолёта Ил-76 над Белгородской областью является терактом. Таким мнением для радиостанции «Говорит Москва» поделился член комитета нижней палаты Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
Он отметил, что в настоящее время комитет в данный момент занимается обсуждением этой темы. Депутаты убеждены, что это была спланированная террористическая акция.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал крушение самолёта. Он заявил, что Путин пока не уведомлен о произошедшем, в Кремле разбираются с деталями случившегося.
Напомним, что около 11:00 произошло крушение военного самолёта, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ.
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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал крушение самолёта. Он заявил, что Путин пока не уведомлен о произошедшем, в Кремле разбираются с деталями случившегося.
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Анастасия Чинкова