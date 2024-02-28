СК установит личности украинских военачальников, отдавших приказ сбить российский Ил-76

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Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин заявил, что в настоящее время комитет расследует нападение на российский самолет Ил-76 с военнопленными в целях установления украинских командиров, отдавших приказ сбить самолет, сообщает ТАСС.
«Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому теракту», – заявил он.
По словам Бастрыкина, самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot в районе села Липцы Харьковской области. Председатель уточнил, что на месте крушения были найдены сотни фрагментов тел.
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Александр Климов