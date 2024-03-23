Московская митрополия оказывает помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел выразил соболезнование губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву. Об этом сообщается на сайте Московской митрополии.
В Никольском кафедральном соборе Красногорска создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим (телефон +7 (945) 121-69-12).
Ночью в храме была совершена панихида по погибшим, вознесены молитвы о выздоровлении пострадавших и укреплении сил всех работников, спасающих жертв теракта и ликвидирующих его последствия.
С момента трагедии в храме дежурят священники, которые окажут духовную и психологическую поддержку всем нуждающимся.
Также священнослужители Московской митрополии посещают больницы, где молятся вместе с родными и близкими пострадавших.
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Ночью в храме была совершена панихида по погибшим, вознесены молитвы о выздоровлении пострадавших и укреплении сил всех работников, спасающих жертв теракта и ликвидирующих его последствия.
Также священнослужители Московской митрополии посещают больницы, где молятся вместе с родными и близкими пострадавших.
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Анастасия Чинкова