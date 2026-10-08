«Московская немецкая газета» приостановила работу как СМИ до конца 2027 года
«Московская немецкая газета» (Moskauer Deutsche Zeitung) приостановила деятельность как СМИ до конца 2027 года. Об этом 360.ru сообщил источник в Роскомнадзоре.
Издание выходит в России с 1998 года, учредил его бизнесмен Генрих Мартенс. Газета не имеет статуса иноагента, но её деятельность можно оценить с точки зрения интересов внешней политики иностранного государства.
Издание называет себя независимым медиа о политике, экономике и культуре, однако все годы работает в здании Российско-немецкого дома в Москве. Полного цифрового архива публикаций не существует: сайт немецкоязычной версии отключен, русскоязычная версия доступна лишь частично — материалы выложены по конец 2025 года.
Редакционная политика вызывает вопросы. В марте 2023 года немецкая версия газеты вышла с критикой проверок иноагентов, а русскоязычная вкладка того же номера — с материалом об отсутствии верхней части купальника у посетительниц немецких бассейнов.
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