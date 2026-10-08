Открыта регистрация посетителей на 30-й юбилейный «БИОТ 2026»
В Москве с 17 по 20 ноября 2026 года состоится 30-я юбилейная Международная специализированная выставка и Форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2026). Мероприятие пройдет на площадке МВЦ «Крокус Экспо».
БИОТ 2026 — это ключевое событие в области безопасности труда, которое традиционно объединяет дискуссии и выставки, определяя направления развития рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ), внедрения цифровых технологий в промышленную безопасность и улучшения системы управления профессиональными рисками. Центральными темами для участников и экспертов станут актуальные вопросы рынка СИЗ, новые подходы к обеспечению работников средствами защиты, управление профессиональными рисками, создание и внедрение цифровых решений для охраны труда, а также контроль качества продукции.
Особое внимание на БИОТ 2026 будет уделено подготовке специалистов и популяризации культуры безопасности. В программе форума и выставки запланированы молодежные конкурсы, такие как БИОТ АРТ, Конкурс научно-исследовательских работ и Кейс-чемпионат БИОТОН, цифровая олимпиада по охране труда, проект «Умные СИЗОД» и всероссийские соревнования по оказанию первой помощи.
Организаторами мероприятия выступают Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»), Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов (ФНПР).
Профильные департаменты и министерства, а также региональные органы власти в сфере труда и занятости приглашаются к участию в формировании деловой программы и направления своих представителей на БИОТ 2026. Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
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