Открыта регистрация посетителей на 30-й юбилейный «БИОТ 2026»

08 октября 2026, 16:33

Выставка-форум БИОТ 2026 состоится с 17 по 20 ноября 2026 года в Москве

Фото: пресс-служба выставки-форума «БИОТ 2026»

В Москве с 17 по 20 ноября 2026 года состоится 30-я юбилейная Международная специализированная выставка и Форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2026). Мероприятие пройдет на площадке МВЦ «Крокус Экспо».