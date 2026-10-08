Самый маленький театр в мире создали в Сибири
Омичка Юлия Михалева создала самый маленький в мире театр. Его сцена помещается в скорлупе грецкого ореха, а куклы имеют размер всего несколько миллиметров.
Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на obltv.ru, мини-театр официально внесли в Книгу рекордов. Его признали самой маленькой сценической площадкой профессионального театра кукол в скорлупе натурального ореха с действующими театральными куклами.
Все декорации и фигурки Юлия Михалева изготовила вручную. На работу ушло несколько недель. Самая маленькая площадка в ее коллекции имеет размер не более 1,5 см: в скорлупе фундука разместились медвежья берлога, миниатюрная мебель и медведь в свитере с узорами.
В репертуаре театра три постановки продолжительностью до 10 минут каждая. С помощью камеры и проектора происходящее на крошечной сцене можно увидеть на большом экране.
Останавливаться на достигнутом Юлия Михалева не планирует. Следующим проектом она хочет сделать театр в вишневой косточке.
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