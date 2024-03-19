Московская область готова к предстоящим паводкам и подтоплениям

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В Подмосковье городские округа полностью подготовлены к предстоящим паводкам и возможным подтоплениям.
«В этом году было заметное количество снега и в городах, и в сельской местности. Мы видим, что сейчас установилась плюсовая температура, идёт активное таяние снега. А значит, мы должны держать руку на пульсе и внимательно мониторить ситуацию. Наша задача – провести все необходимые мероприятия, чтобы половодье не застало нас врасплох, обеспечить безопасность людей и надежную работу всех систем жизнеобеспечения», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В регионе ежегодно подтапливается 55 ГТС, 22 СНТ и 22 участка дорог, а также 31 домовладение. Для предотвращения и уменьшения этих случаев в Подмосковье были проведены профильные мероприятия.
«Мы разработали алгоритмы по которым будут производится работа для регулирования уровня воды, в случае слишком сильного его поднятия. Мы создали предпаводковые комиссии, проверили готовность гидротехнических сооружений, расчистили водосбросные сооружения. В случаях сильного паводка будет проводиться информирование жителей и оперативные выезды МЧС на место их образования», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что также ежегодно происходит подтапливание собой экономической зоны «Дубна». Для решения данной проблемы началась модернизация дамбы и установка шандор для регулирования воды.
Кроме этого, паводки ожидают во второй декаде апреля.
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Мира Полтева