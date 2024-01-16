Жильцам аварийных домов Солнечногорска начнут давать новые квартиры с мая

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Жильцы аварийных домов солнечногорского микрорайона Центральный с мая могут готовиться к новоселью. Об этом объявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев во время встречи с жителями, сообщили в пресс-службе ведомства.
Аварийными в микрорайоне признаны 17 домов. Оттуда уже переселены в безопасные и комфортные квартиры 87 семей. Во II квартале 2024 года планируется предоставить современное жилище ещё 101 семье. Расселяемая площадь аварийного жилья составит 4,2 тыс кв м.
Он добавил, что ближайшая встреча с жителями микрорайона состоится 18 января в администрации городского округа Солнечногорск. На ней планируется детально рассмотреть способы переселения из каждого аварийного помещения.
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«В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в округе заканчивается строительство двух жилых домов с квартирами для переселенцев. Это многоквартирные дома в переулке Механизаторов и микрорайоне Рекинцо-2. Строительство фактически завершено, и с мая семьи уже могут готовиться к новоселью», – сказал Локтев.
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Лора Луганская