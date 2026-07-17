Московская область поборется за звание «Просветительский регион года»
Российское общество «Знание» открыло прием заявок на шестой сезон главной просветительской награды страны — Знание.Премия. Впервые в конкурсе появится специальная номинация «Просветительский регион года», где оценят масштаб и результативность инициатив субъектов России в сфере просвещения.
Новая номинация охватит проекты, реализованные с 1 января 2025 года по настоящее время. Победитель получит статус «Просветительский регион года». Команда проекта снимет о регионе специальный просветительский фильм. Конкурс включает 16 основных номинаций. В каждом из 89 регионов эксперты выберут лучших авторов просветительских инициатив и команды проектов, внесших заметный вклад в развитие знаний и образования на своих территориях.
Подать заявку на Знание.Премия можно до сентября 2026 года на официальном сайте конкурса. Московская область сохраняет высокую активность в проекте. В пятом сезоне участники из региона направили 681 заявку по 14 направлениям. Подмосковье вошло в число лидеров по числу заявок среди российских субъектов. Лауреатом награды стал проект «Голос фронта» в категории «За лучшую просветительскую книгу». Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Александр Легков вошел в список номинантов направления «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ».
В 2025 году организаторы получили 18 730 заявок из всех регионов страны и 40 государств. Отбор номинантов и победителей провели свыше 900 экспертов и членов Почетного жюри.
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