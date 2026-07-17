Московская область поборется за звание «Просветительский регион года»

17 июля 2026, 10:26

Фото: iStock/nantonov

Российское общество «Знание» открыло прием заявок на шестой сезон главной просветительской награды страны — Знание.Премия. Впервые в конкурсе появится специальная номинация «Просветительский регион года», где оценят масштаб и результативность инициатив субъектов России в сфере просвещения.