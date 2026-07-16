В посёлке Горки-10 после ремонта заработала амбулатория

16 июля 2026, 18:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поселке Горки-10 Одинцовского городского округа завершили ремонт амбулатории. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Медицинскую помощь в медицинском учреждении получают более 8100 человек, в том числе 1700 детей.

«Отремонтированы кровля, фасад здания, входные группы. В детском отделении заменили сантехнику, обновили стены, двери и потолочные конструкции, частично заменили окна. Во время ремонта приём пациентов не прекращался, так как работы проводили поэтапно», – рассказал главврач Одинцовской больницы Иван Каприн.