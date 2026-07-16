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В посёлке Горки-10 после ремонта заработала амбулатория

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поселке Горки-10 Одинцовского городского округа завершили ремонт амбулатории. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.



Медицинскую помощь в медицинском учреждении получают более 8100 человек, в том числе 1700 детей.

«Отремонтированы кровля, фасад здания, входные группы. В детском отделении заменили сантехнику, обновили стены, двери и потолочные конструкции, частично заменили окна. Во время ремонта приём пациентов не прекращался, так как работы проводили поэтапно», – рассказал главврач Одинцовской больницы Иван Каприн.
В амбулатории принимают четыре терапевта, два педиатра, акушер-гинеколог и стоматолог. В здании оборудованы пункт забора крови, кабинет ЭКГ, прививочный кабинет и дневной стационар. В ближайшее время заработает физиотерапевтический кабинет.

Амбулатория рассчитана на 150 посещений в смену. Она расположена по адресу: Московская область, городской округ Одинцово, поселок Горки-10, дом 9, помещение 8.

Записаться на приём к специалистам можно через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» , региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или приложение «Добродел Здоровье».
Лора Луганская

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