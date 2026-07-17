На сельхозпредприятии в Жуковском нашли 77 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на землях сельскохозяйственного назначения в городском округе Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По базам пробили 81 иностранного работника. В результате нарушения выявили у 77 человек.
«На 77 иностранцев составили протоколы за незаконную трудовую деятельность. А на 31 из них — ещё и за нелегальное нахождение на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы России. Одного из мигрантов принудительно поместили в Центр временного содержания иностранцев.
Ранее сообщалось, что в округе Серпухов по итогам рейда «Нелегал-2026» на приезжих составили 140 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства.