Бесплатный транспорт с начала года доставил в больницы 8000 пожилых жителей Подмосковья

16 июля 2026, 22:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области организуют бесплатную доставку жителей старше 65 лет и инвалидов в медучреждения для прохождения профосмотров, диспансеризации и дополнительных скринингов. С начала года проект охватил уже более 8000 пожилых жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Бесплатная доставка пенсионеров в медицинские учреждения возможна не только из сёл, но и из удалённых городов. Это сделало медпомощь доступнее.

«С начала года автомобили наших социальных центров уже доставили порядка 8000 жителей старшего поколения и инвалидов из их домов в медицинские учреждения и обратно. Это позволяет своевременно проходить обследования, что напрямую влияет на качество и продолжительность жизни», – сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.