Бесплатный транспорт с начала года доставил в больницы 8000 пожилых жителей Подмосковья
В Московской области организуют бесплатную доставку жителей старше 65 лет и инвалидов в медучреждения для прохождения профосмотров, диспансеризации и дополнительных скринингов. С начала года проект охватил уже более 8000 пожилых жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Бесплатная доставка пенсионеров в медицинские учреждения возможна не только из сёл, но и из удалённых городов. Это сделало медпомощь доступнее.
«С начала года автомобили наших социальных центров уже доставили порядка 8000 жителей старшего поколения и инвалидов из их домов в медицинские учреждения и обратно. Это позволяет своевременно проходить обследования, что напрямую влияет на качество и продолжительность жизни», – сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Доставку осуществляют на специализированном транспорте с подъёмным устройством для перевозки инвалидов. Специалисты социальных центров помогают пожилым людям пройти диспансеризацию, сопровождая их по кабинетам.
Услуга работает проактивно. Пожилым людям не нужно самостоятельно звонить и заказывать транспорт. Заявка на доставку направляется от учреждений здравоохранения.