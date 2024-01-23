Московская область вышла в лидеры рейтинга по соответствию ESG-критериям

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье заняло третье место в рейтинге регионов России по уровню устойчивого развития и интеграции в свою деятельность ESG-критериев. Обновлённый список по итогам 2023 года представили Национальное рейтинговое агентство и эксперты ESG-лаборатории МГУ
«ESG – это аббревиатура: environmental – экология, social – социальная сфера и governance – корпоративное управление. В топ-5 регионов вошли Татарстан, Москва, Московская и Липецкая области, а также Санкт-Петербург», – приводит результаты рейтинга ТАСС.При этом отмечается, что Подмосковье по уровню интеграции ESG-критериев поднялось с девятого на третье место по сравнению с показателем 2022 года.
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