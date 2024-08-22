В подмосковной деревне Акатово построят котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную планируется построить в деревне Акатово городского округа Егорьевск, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную в районе дома 3А в деревне Акатово, а также поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Отмечается, что котельная должна быть автоматизированной, то есть не требующей постоянного присутствия обслуживающего персонала. Завершение работ запланировано на 2025 года.
Начальная цена лота составляет 15 миллионов 706 тысяч 231 рубль 91 копейку, заявки принимаются до 3 сентября.
Читайте также:
Строительная готовность котельной в деревне Сапроново достигла 80%
В деревне Серково снесли полуразрушенную котельную
Воробьёв назвал срок реконструкции котельной в подольском микрорайоне Шепчинки
Лев Каштанов