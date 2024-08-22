Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В подмосковной деревне Акатово построят котельную

В подмосковной деревне Акатово построят котельную

22 августа 2024, 10:40
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Оригинал
Блочно-модульную котельную планируется построить в деревне Акатово городского округа Егорьевск, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную в районе дома 3А в деревне Акатово, а также поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что котельная должна быть автоматизированной, то есть не требующей постоянного присутствия обслуживающего персонала. Завершение работ запланировано на 2025 года.



Начальная цена лота составляет 15 миллионов 706 тысяч 231 рубль 91 копейку, заявки принимаются до 3 сентября.

Читайте также:

Строительная готовность котельной в деревне Сапроново достигла 80%

В деревне Серково снесли полуразрушенную котельную

Воробьёв назвал срок реконструкции котельной в подольском микрорайоне Шепчинки
#егорьевск
#котельная
#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила кадастровый номер
22 августа 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу на 1170 учеников, построенную на территории жилого комплекса «Люберцы парк» в округе Люберцы, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы-новостройки составляет более 15 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены универсальные и специализированные кабинеты, мастерские и лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая на 585 посадочных мест, медпункт, а также административные и технические помещения», — отмечается в сообщении.
Школа была построена за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. Договор предусматривает не только возведение социальных объектов, но и их последующую передачу в собственность муниципалитета.

Новое образовательное учреждение заработает с началом учебного года.

Читайте также:

Воробьёв поблагодарил всех, кто участвовал в создании Детского центра в Красногорске

В Балашихе готовится к открытию новый детсад на 250 мест

Спортплощадку в одинцовском селе Саввинская Слобода обустроят до конца лета
#люберцы
#школа
#строительство
#новостройка
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На российский маркетплейсах обнаружили свыше 400 запрещенных БАД
22 августа 2024, 10:03

Фото: istockphoto / shurkin_son

Роскачество нашло на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами, включая листья коки, включенные в перечень наркотических средств. Также среди них были рецептурные лекарства, сообщили в РИА Новости.
«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров с запрещенными веществами: ашваганда, якорцы стелющиеся, эфедра, кава-кава, листья коки. За продажу этих веществ предусмотрена уголовная ответственность.Также Роскачество выявило другие нарушения, например, более 60 тысяч БАД продавались без свидетельства о государственной регистрации, что является одним из самых распространенных нарушений», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, на маркетплейсах продаются БАД с превышением порогов биологически активных веществ, а также лекарственные средства в разделах, не связанных с медициной.

Роскачество направило информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки карточки товаров на Ozon и «Яндекс.Маркете» были заблокированы.

Стоит отметить, что 46% россиян покупали БАДы, при этом 26% покупают их в аптеках, 13% — на маркетплейсах.

Читайте также:

Патрушев: в России отсутствуют предпосылки для подорожания красной икры и рыбы

Маск: через 10 лет в мозг миллионов людей будут внедрены чипы Neuralink

Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты
#роскачество
#проверки
#яндекс
#нарушения
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава округа Волошин проверил подготовку к отопительному сезону в Новых Химках
22 августа 2024, 09:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Ход подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону в микрорайоне Новые Химки проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подготовка к зимнему сезону требует большой ответственности и слаженной работы всех служб. Поэтому мы контролируем этот процесс на всех этапах. Особое внимание уделяем адресам, где прошлой зимой зафиксированы порывы и отключения», — отметил Дмитрий Волошин.
В настоящее время в Новых Химках работы ведутся у домов №№72 и 74 по Юбилейному проспекту: здесь перекладывают магистральную теплотрассу, чтобы обеспечить надёжную работу теплового пункта.

Подготовка к отопительному сезону ведётся и в других районах Химок, всего в округе до начала холодов будет заменено около 20 километров теплосетей.

Читайте также:

В Химках определили победителя и призёров «Кубка Игоря Акинфеева»

Шесть школ округа Химки вошли в список лучших в России

В Химках прошёл муниципальный чемпионат по водно-моторному спорту
#химки
#дмитрий волошин
#отопительный сезон
#проверка
#теплотрасса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патрушев: в России отсутствуют предпосылки для подорожания красной икры и рыбы
22 августа 2024, 07:15

Фото: istock/gbh007

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году. Об этом пишет РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, не останутся ли россияне без сельди под шубой и красной икры к Новому году, Патрушев отметил, что рыба и икра будут доступны. Также можно будет приобрести селедку, шпроты и другие продукты для салатов.

«Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что российские рыбаки уже сейчас выловили больше сельди, иваси, кальмаров и креветок по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, наблюдается увеличение вылова тюльки и хамсы, а мойвенная путина в Баренцевом море прошла успешно — это сырье для консервов и бутербродов.

По его словам, предпосылок к повышению цен нет. Сообщается, что объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 000 тонн. В Росрыболовстве заявили, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.

Читайте также:

Маск: через 10 лет в мозг миллионов людей будут внедрены чипы Neuralink

Верховный суд России признал незаконным переоформление жилья на мать при разводе

Ozon и «‎Авито» запускают акции поддержки пострадавших жителей Курской области
#рыба
#море
#продукты
#икра
#рыбаки
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск: через 10 лет в мозг миллионов людей будут внедрены чипы Neuralink
22 августа 2024, 06:59

Фото: istock/Oleksii Halutva

Илон Маск объявил о своих амбициозных планах по внедрению мозговых имплантов Neuralink в течение следующего десятилетия. Об этом бизнесмен написал в публикации в соцсети X (бывший Twitter).
Если все пойдет по плану, то через несколько лет импланты будут установлены у сотен человек, в течение пяти лет у десятков тысяч, а к десятому году — у миллионов, заявил Маск.

В начале августа Neuralink успешно провела вторую операцию по установке чипа Telepathy в мозг пациента. Маск сообщил, что в этом году планируется провести аналогичные процедуры для восьми человек. Первый имплант был установлен в январе текущего года 29-летнему Ноланду Арбо, который, несмотря на паралич, смог управлять компьютером с помощью мыслей.

Маск надеется, что эти технологии помогут миллионам людей улучшить качество жизни и развить новые возможности для взаимодействия с окружающим миром.

Напомним, Дональд Трамп, кандидат в президенты США, предложит миллиардеру Илону Маску место в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на интервью с Трампом.

Читайте также:

Трамп захотел предложить Илону Маску место в президентском кабинете

Рамзан Кадыров выразил благодарность Илону Маску за Starlink

Предприниматель Маск заявил, что не дарил главе Чечни Кадырову Tesla Cybertruck
#сша
#технологии
#человек
#маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты
Metro: Жених рассказал о зависимости от БДСМ, скрывающей от невесты
22 августа 2024, 06:08

Фото: istock/timmyperez

Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты. Мужчина рассказал, что впервые столкнулся с БДСМ в университете и с тех пор испытывает непреодолимое влечение к унижению и подчинению.
Он поделился с изданием Metro, что находит удовольствие в том, чтобы его приковывали наручниками и шлепали, и хотя старается контролировать свои желания, они всегда остаются с ним.

«Мне действительно нравится, когда на меня надевают наручники и шлепают. Хотя я стараюсь делать это не слишком часто, желание есть всегда», — объясняет он.
Сейчас мужчина уже три года состоит в отношениях, и в следующем году у него должна состояться свадьба. Однако он никогда не осмеливался обсудить свои предпочтения с возлюбленной.

«Я боюсь, что она не поймет меня и наши отношения пострадают», — признался он.
Мужчина отметил, что его пристрастия к БДСМ остаются глубоко скрытыми, и он переживает, что это может стать причиной разлада в будущем. Тем не менее, он не находит в себе сил открыться невесте, опасаясь её реакции.

Читайте также:

«Пахло как в аду»: женщины поделились своими самыми неловкими секс-историями

Палеонтолог Сиветер обнаружил самый древний пенис на Земле

Врач выписывал пациентке рецепты в обмен на интимные услуги
#секс
#свадьба
#мужчина
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пахло как в аду»: женщины поделились своими самыми неловкими секс-историями
Metro опубликовал истории женщин о самых неловких инцидентах во время секса
22 августа 2024, 05:52

Фото: istock/grinvalds

Женщины поделились своими самыми неловкими моментами во время секса в социальной сети X (бывший Twitter). Издание Metro опубликовало подборку историй, которые собрали наибольшее количество отметок «Нравится».
Многие женщины признались, что сталкивались с ситуацией, когда не смогли сдержать газы в самый неподходящий момент.

«Он делал мне куннилингус, и я пукнула. Он спросил, пукнула ли я, а я сказала, что это был воздух из вагины», — поделилась пользовательница с ником honeybunch224.
Другие тоже столкнулись с подобной ситуацией.

«Я сидела в позе наездницы, спиной к нему, и пускала газы не переставая. Пахло как в аду», — написала notfwyouhoes.
Одна из женщин призналась, что случайно описалась в постели, а ее партнер подумал, что это сквирт. Другая пользовательница рассказала, как во время секса внезапно начала течь грудное молоко. В то время она кормила грудью и во время секса почувствовала влагу. Оказывается, молоко из ее груди текло на партнера.

«Но он смеялся, даже попробовал молоко, и мы продолжили», — вспоминает женщина.

Читайте также:

Врач выписывал пациентке рецепты в обмен на интимные услуги

Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для предстоящего чемпионата мира

«Бесплатный секс»: как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой
#молоко
#секс
#женщина
#воздух
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума готовит законопроект о лишении гражданства за насилие
Госдума рассмотрит лишение мигрантов гражданства за сексуальные преступления
22 августа 2024, 01:29

Фото: istock/Polina Strelkova

В Государственную думу России внесут законопроект, предлагающий лишение мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова.
Документ предполагает расширение перечня преступлений, за совершение которых предусмотрено лишение гражданства. Согласно пояснительной записке, в этот перечень будут включены любые насильственные действия или принуждение к действиям сексуального характера, передает РИА Новости. Также проектом предлагается лишение гражданства за посягательство на жизнь и насилие в отношении представителей власти.

Сергей Миронов подчеркнул, что законопроект является ответом на растущие опасения граждан из-за насилия, совершаемого мигрантами, и особенно акцентировал внимание на безопасности женщин.

«Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины всё больше стали бояться выходить на улицу по вечерам. Мы считаем, что одной из мер решения этой проблемы станет лишение мигрантов гражданства за любые преступления сексуального характера», — заявил Миронов.
В настоящее время иностранные граждане могут лишиться гражданства России за террористические и экстремистские преступления, захват заложников, организацию незаконных вооруженных формирований, распространение фейков о российской армии, а также за диверсионную деятельность, шпионаж и госизмену.

Читайте также:

Флаг России на орбите: космонавты на МКС поздравили россиян с Днем флага

Синоптик Шувалов спрогнозировал знойную жару до конца августа в Москве

Россияне назвали город мечты, где хотели бы пожить
#насилие
#женщины
#законопроект
#сергей миронов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Флаг России на орбите: космонавты на МКС поздравили россиян с Днем флага
Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России
22 августа 2024, 00:42

Фото: istock/3DSculptor

Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем государственного флага России, который отмечается 22 августа.
Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко передал поздравления с борта МКС, отметив, что российский флаг узнаваем во всем мире, и выразил гордость за его присутствие на станции.

Космонавт Николай Чуб подчеркнул, что флаг символизирует единство народов России и их стремление к духовности, а также силу, обеспечивающую суверенитет страны. По его словам, флаг на станции напоминает о родной земле и тех, кто обеспечивает работу космических экипажей.

Третий космонавт, Александр Гребёнкин, присоединился к поздравлениям, пожелав россиянам здоровья, благополучия и единства. Он выразил надежду, что государственный флаг вдохновит всех на новые свершения на благо Родины.

«С праздником!» — добавил Гребенкин.

Читайте также:

Бело-сине-красный: 22 августа в России отметят День государственного флага

Фаринья: Россия — страна первого мира

​Россияне назвали город мечты, где хотели бы пожить
#россия
#мкс
#флаг
#космонавт
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф