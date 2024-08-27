В Рошале проведут капремонт котельной

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную, расположенную на Лесной улице в городе Рошаль округа Шатура, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт котельной «Западная» мощностью 38,6 МВт в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды. Капремонт должен быть завершён в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 17 миллионов 702 тысячи 386 рублей 34 копейки, заявки принимаются до 10 сентября. Финансирование работ предусмотрено из бюджетов области и округа Шатура.
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