В Подмосковье до конца года введут девять обновлённых футбольных стадионов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье до конца года планируют ввести в эксплуатацию девять модернизированных футбольных стадионов. Они расположены в Пушкине, Дзержинском, Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Рузе, а также в посёлках Свердловский городского округа Лосино-Петровский и Быково Раменского городского округа.
Об этом заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
По словам Абарёнова, в их числе – стадион в Дзержинском, который очень ждут. Это центральный стадион города.
Он отметил, что в 2024 году в Подмосковье рассчитывают ввести 24 объекта спорта.
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«Большую программу делаем по футбольным стадионам. Мы для себя разработали два проекта, по которым идём уже второй год: поле с подогревом и поле без подогрева. В Московской области всего 194 полноразмерных поля 90 на 60. 22 из них мы уже сделали, 48 сделаем до конца 2028 года. Хотим системно привести всю эту инфраструктуру в полный порядок. В середине сентября планируется открытие полей без подогрева, а в середине октября в планах – три поля с подогревом», – рассказал министр на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
По словам Абарёнова, в их числе – стадион в Дзержинском, который очень ждут. Это центральный стадион города.
Он отметил, что в 2024 году в Подмосковье рассчитывают ввести 24 объекта спорта.
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Лора Луганская