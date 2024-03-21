Московская область вошла в топ-20 регионов по показателям ESG-индекса

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Подмосковье попало в топ-20 регионов и городов федерального значения России по итогам 2023 года по показателям ESG-индекса. Об этом сообщается на сайте «Устойчивые территории и города».
Индекс запустили Сбер и ВЭБ.РФ, чтобы помочь территориям решать стратегические задачи развития через призму экологической (E), социальной (S) и управленческой (G) ответственности, а также создать удобную площадку для обмена опытом реализации проектов устойчивого развития.
В двадцатку городов по итогам прошлого года, у которых высокие E, S и G, попал подмосковный Красногорск.
Отмечается, что ESG-индекс – это общая система координат и инструментов, которая позволит регионам и городам оценить прогресс на пути устойчивого развития.
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«Все три компоненты – E, S и G – находятся на достаточно высоком уровне в таких регионах, как Белгородская, Воронежская, Калининградская области, Камчатский и Краснодарский края, Ленинградская область, Москва, Московская область, Новосибирская и Пензенская области, Пермский край, Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюменская и Ульяновская области, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Ярославская область», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ESG-индекс – это общая система координат и инструментов, которая позволит регионам и городам оценить прогресс на пути устойчивого развития.
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Лора Луганская