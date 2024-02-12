В Подмосковье составили рейтинг округов по укомплектованности врачами

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Рейтинг округов Московской области по укомплектованности врачами первичного звена представила в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
«В целом укомплектованность врачами первичного звена за минувший год у нас подросла на один процент и составила 88%», — отметила Стригункова.Первое место в рейтинге заняли округа Ступино и Серебряные Пруды, где укомплектованность составила 100%. На втором месте Коломна и Шатура с укомплектованностью 99%, а замыкают топ-3 округа Волоколамский, Жуковский и Ленинский — там укомплектованность поликлиник врачами составила 94%.
«В «красной зоне» осталось шесть округов. «Красной зоной» мы для себя считаем муниципалитеты, где укомплектованность ниже 80%», — пояснила Стригункова.Самые низкие показатели отмечены в округах Лотошино и Кашира, где в первичном медицинском звене работают 74% врачей от необходимого. Проблемными также являются округа Фрязино (75%), Лыткарино (77%) и Протвино с Краснознаменском — по 78%.
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