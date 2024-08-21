Московские аэропорты возобновили работу после атаки дронов

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Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полёты. Об этом сообщила Газета.ру с ссылкой на пресс-службу Росавиации.
«Аэропорты московского региона работают в штатном режиме. <...> В период временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолётов», — говорится в сообщении.
Ограничения действовали с 02:31 до 06:30 по московскому времени.
Ночью 21 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра столицы Сергея Собянина, было сбито 11 беспилотников.
Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Собянин отметил, что это была одна из самых масштабных попыток атаки на Москву с использованием БПЛА за всё время.
Кроме того, БПЛА были атакованы Брянскую, Белгородскую и Калужскую области. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).
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