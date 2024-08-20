В областной ГАИ родителей просят позаботиться о безопасном пути ребёнка в школу

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Перед началом учебного года важно позаботиться о безопасности ребёнка Один из главных её факторов - путь от дома до школы и обратно, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Повторите с ребёнком правила безопасного перехода проезжей части. Расскажите ему, что нужно переходить дорогу только по пешеходному переходу, на зелёный сигнал светофора, перед этим убедившись в безопасности. Если переход на пути к школе не регулируется светофором, нужно внимательно следить за приближающимися автомобилями. Пропустите все транспортные средства, убедитесь в безопасности и только потом начинайте движение», – посоветовали в подмосковной ГАИ.При этом даже пешеходному переходу необходимо оставаться внимательным. За подъезжающими крупными автомобилями и автобусами могут быть не видны другие машины, заключили в региональной ГАИ.
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Лора Луганская