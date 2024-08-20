Стало известно, какие регионы РФ постигнет аномальная летняя жара

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала сохранение аномальной жары в Калининградской и Ленинградской областях.
По её словам, в этих регионах ожидается жара в районе 30°C.
Ранее синоптик Александр Ильин заявлял, что тёплая погода в Москве сохранится на протяжении всей этой недели.
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«Высокая температура будет наблюдаться на западе европейской части России: Калининградская, Ленинградская области. В августе 30-градусная температура является скорее исключением из правил. Такие волны тепла захватят первые числа сентября. Во всяком случае 1 и 2 сентября прогнозируется аномально жаркая погода — на 2-3°C выше климатической нормы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Позднякова.
Ранее синоптик Александр Ильин заявлял, что тёплая погода в Москве сохранится на протяжении всей этой недели.
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Мелисса Тимофеева