Московские фонтаны переходят в режим «зимней спячки»

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Московские фонтаны переключаются в режим «зимней спячки». Сезон их работы завершился, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, слова которого приводит «Москва 24».
В ближайшее время специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к работам по очистке чаш и скульптур фонтанов, демонтажу оборудования и фонарей подводной подсветки. После этого столичные фонтаны будут законсервированы на зиму.
Ранее в этот день Бирюков также сообщил, что коммунальщики проводят промывку дорог и тротуаров города с использованием специального шампуня. Сначала дорогу промывают специальным безопасным чистящим средством, после чего смывают его водой. Это позволяет убрать масляные пятна и иные загрязнения, которые не отмываются простой водой.
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Анастасия Чинкова