Московские и подмосковные отделения СФР назначили единое пособие для 370,5 тысяч детей

Первый обильный снегопад в Подмосковье сменился дождём, что привело к обледенению дорожного полотна, налипанию наледи на ветках деревьев и проводах. В последние годы такое природное явление всё чаще наблюдается в Подмосковье. Оно приводит к ДТП на дорогах и авариям в коммунальной сфере, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.