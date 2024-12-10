Московские и подмосковные отделения СФР назначили единое пособие для 370,5 тысяч детей

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В 2024 году Московской области единое пособие получают 218,5 тысячи родителей, что охватывает 370,5 тысячи детей, сообщает пресс-служба отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области.
С начала года выплаты были установлены более 11 тысячам беременным женщинам. При назначении пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается трудовая занятость родителей. Для получения выплаты доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В 2024 году в Москве он составляет 22 662 рубля, а в Московской области — 18 296 рублей.
В 2024 году вступили в силу поправки, согласно которым для получения выплат самозанятыми лицами, чей единственный источник дохода связан с их деятельностью, в отчётном периоде необходимо иметь доход не менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Расчёт алиментов происходит следующим образом:
Единое пособие в Москве и Московской области выплачивается органами социальной защиты населения.
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В 2024 году вступили в силу поправки, согласно которым для получения выплат самозанятыми лицами, чей единственный источник дохода связан с их деятельностью, в отчётном периоде необходимо иметь доход не менее двух минимальных размеров оплаты труда.
«С июня текущего года изменился и порядок учета алиментов в доходах семьи при назначении единого пособия. Если между родителями есть устная договоренность или нотариальное соглашение, алименты учитываются в том объеме, который указал родитель в заявлении. Данная сумма не должна быть ниже 25% минимального размера оплаты труда на одного ребенка, 35% МРОТ на двух детей, 50% МРОТ на трех и более детей. Если алименты установлены по решению суда, то будет учитываться фактическое поступление платежей», — сообщил заместитель управляющего Отделения СФР по г. Москве и Московской области Алексей Путин.
Расчёт алиментов происходит следующим образом:
- ¼ МРОТ на одного ребёнка составляет 4 810,50 рублей в месяц, умноженное на количество месяцев, входящих в расчётный период;
- ⅓ МРОТ на двух детей равна 6 414,00 рублей в месяц, умноженным на количество месяцев, входящих в расчётный период;
- ½ МРОТ на трёх детей составляет 9 621,00 рублей в месяц, умноженных на количество месяцев, входящих в расчётный период.
Единое пособие в Москве и Московской области выплачивается органами социальной защиты населения.
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Дайана Хусинова