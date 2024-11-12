Новые условия для получения детских пособий: что изменилось с 2023 года

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Семьи с детьми до 17 лет могут претендовать на ежемесячные пособия, если средний доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум в регионе, сообщила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
По ее словам, с 2023 года пособия назначаются единым заявлением через Социальный фонд. Для этого заявитель и дети должны быть гражданами России и проживать в стране, а имущество семьи не должно превышать установленный перечень.
Пособие предоставляется на каждого ребенка, причем выплаты можно оформить сразу на всех детей до 17 лет.
Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Например, 50% - базовый размер, 75% - если базовое пособие не достигает прожиточного минимума, и 100% - когда даже повышенное пособие не покрывает минимальный доход.
Епифанова уточнила, что расчет дохода производится за 12 месяцев, предшествующие месяцу обращения, а с 1 июня 2024 года требование предоставления алиментов стало обязательным для получения пособия.
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Пособие предоставляется на каждого ребенка, причем выплаты можно оформить сразу на всех детей до 17 лет.
Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Например, 50% - базовый размер, 75% - если базовое пособие не достигает прожиточного минимума, и 100% - когда даже повышенное пособие не покрывает минимальный доход.
Епифанова уточнила, что расчет дохода производится за 12 месяцев, предшествующие месяцу обращения, а с 1 июня 2024 года требование предоставления алиментов стало обязательным для получения пособия.
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Мария Моисеева