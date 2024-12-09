В «Единой России» предложили упрощённый порядок усыновления для участников СВО

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Активистки «Женского движения Единой России» выступили с предложением разрешить участникам спецоперации усыновлять детей в упрощённом порядке.
Как пишут «Ведомости», данный вопрос обсуждался на форуме движения, который прошёл 7 декабря в Биробиджане, административном центре Еврейской автономной области.
Активистки движения предлагают внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы, которые позволили бы судам принимать решение об усыновлении без личного присутствия участника СВО — по нотариальной доверенности. Необходимость таких поправок заключается в том, что военнослужащие не могут лично присутствовать в суде.
По словам автора инициативы, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, с такими трудностями уже столкнулась одна из российских семей.
Сейчас предложение направлено в Минюст. Если его поддержат, депутаты будут готовить законопроект, рассказала Стенякина. Предполагается, что при принятии решения об усыновлении ребёнка в суде нужно будет присутствовать супруге участника СВО (матери усыновляемого ребенка), подчеркнула она.
Как отметила президент фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, процедуру усыновления предлагают провести удалённо, если мужчина понимает, что он может не вернуться.
Она добавила, ребёнок от первого брака, которого участник СВО растил и жил с ним, не получит выплаты, если юридически мужчина не является его усыновителем.
Детям участников спецоперации положено ежемесячное пособие. Размер такой выплаты в 2024 году составляет 16 698,63 руб. в месяц. Для таких детей также действуют льготы при поступлении в вузы. Кроме этого, у них есть преимущества при зачислении в колледжи и техникумы вне зависимости от оценок в школьном аттестате.
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Активистки движения предлагают внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы, которые позволили бы судам принимать решение об усыновлении без личного присутствия участника СВО — по нотариальной доверенности. Необходимость таких поправок заключается в том, что военнослужащие не могут лично присутствовать в суде.
По словам автора инициативы, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, с такими трудностями уже столкнулась одна из российских семей.
Сейчас предложение направлено в Минюст. Если его поддержат, депутаты будут готовить законопроект, рассказала Стенякина. Предполагается, что при принятии решения об усыновлении ребёнка в суде нужно будет присутствовать супруге участника СВО (матери усыновляемого ребенка), подчеркнула она.
Как отметила президент фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, процедуру усыновления предлагают провести удалённо, если мужчина понимает, что он может не вернуться.
Она добавила, ребёнок от первого брака, которого участник СВО растил и жил с ним, не получит выплаты, если юридически мужчина не является его усыновителем.
Детям участников спецоперации положено ежемесячное пособие. Размер такой выплаты в 2024 году составляет 16 698,63 руб. в месяц. Для таких детей также действуют льготы при поступлении в вузы. Кроме этого, у них есть преимущества при зачислении в колледжи и техникумы вне зависимости от оценок в школьном аттестате.
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Анастасия Ларина