Московские реставраторы восстановили уникальный вагон метро 1927 года

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который раньше эксплуатировался в московском метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что специалисты завершили проведение работ по восстановлению внутренней отдели единственного в мире сохранившегося метровагона типа В восьмидверной модификации. В скором времени экспонат поступит на постоянную экспозицию Музея транспорта, где его смогут увидеть все желающие, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Всего таких вагонов было выпущено порядка 120 штук. Они производились на заводе «Буш». Изначально данный вагон эксплуатировался в Берлинском метро, но по окончании великой Отечественной войны он поступил в Московский метрополитен. Его служба завершилась в 1968 году, после чего вагон использовался как хозяйственное помещение.
В связи с этим, внутреннюю отделку вагона, которая сильно пострадала за эти годы, пришлось восстанавливать по архивным фотографиям и документам. В частности, осветительные приборы, недостающие ручки и светильники были восстановлены по единственному уцелевшему оригинальному плафону.
В ходе реставрационных работ специалисты восстановили пол, деревянные детали, крышу, внешнюю обшивку вагона, заново создали вагонные тележки. Также в ходе работ были найдены артефакты, в том числе схему берлинского метро середины XX века и таблички с указаниями.
Теперь реставраторам предстоит проработать кабину машиниста, перегородки и стёкла фонаря, который расположен на крыше.
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Всего таких вагонов было выпущено порядка 120 штук. Они производились на заводе «Буш». Изначально данный вагон эксплуатировался в Берлинском метро, но по окончании великой Отечественной войны он поступил в Московский метрополитен. Его служба завершилась в 1968 году, после чего вагон использовался как хозяйственное помещение.
В связи с этим, внутреннюю отделку вагона, которая сильно пострадала за эти годы, пришлось восстанавливать по архивным фотографиям и документам. В частности, осветительные приборы, недостающие ручки и светильники были восстановлены по единственному уцелевшему оригинальному плафону.
В ходе реставрационных работ специалисты восстановили пол, деревянные детали, крышу, внешнюю обшивку вагона, заново создали вагонные тележки. Также в ходе работ были найдены артефакты, в том числе схему берлинского метро середины XX века и таблички с указаниями.
Теперь реставраторам предстоит проработать кабину машиниста, перегородки и стёкла фонаря, который расположен на крыше.
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Анастасия Чинкова