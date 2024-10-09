В Москве отреставрировали памятник Гагарину

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В Москве завершили реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что это первый в мире крупногабаритный монумент, полностью изготовленный из титана. Его высота составляет 42,5 метра.
Также Собянин напомнил, что место установки монумента выбрано не случайно. Именно по Ленинскому проспекту 14 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин, совершив первый полёт в космос, направлялся в Кремль из аэропорта Внуково.
Со временем на монументе появились повреждения, которые успешно устранили специалисты. Они очистили стилобат, заменили повреждённые облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском, а также очистили от коррозии и помыли сам титановый монумент.
Также специалисты провели работы во внутреннем пространстве памятника.
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Также Собянин напомнил, что место установки монумента выбрано не случайно. Именно по Ленинскому проспекту 14 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин, совершив первый полёт в космос, направлялся в Кремль из аэропорта Внуково.
Со временем на монументе появились повреждения, которые успешно устранили специалисты. Они очистили стилобат, заменили повреждённые облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском, а также очистили от коррозии и помыли сам титановый монумент.
Также специалисты провели работы во внутреннем пространстве памятника.
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Анастасия Чинкова