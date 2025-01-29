Московские сотрудники Росгвардии помогли водителю неисправного автомобиля

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Правоохранители оказали помощь москвичу, у которого сломалась машина на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что в ходе патрулирования на Большой Почтовой улице росгвардейцы увидели автомобиль с включённой аварийной сигнализацией. Они обратились к водителю, который объяснил, что не может завести свою машину.
После этого сотрудники Росгвардии, получив сведения о неисправности и необходимости ремонта авто, обеспечили буксировку транспортного средства до ближайшего пункта техобслуживания.
Водитель поблагодарил сотрудников вневедомственной охраны за оказанную помощь и пожелал им хорошей службы.
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После этого сотрудники Росгвардии, получив сведения о неисправности и необходимости ремонта авто, обеспечили буксировку транспортного средства до ближайшего пункта техобслуживания.
Водитель поблагодарил сотрудников вневедомственной охраны за оказанную помощь и пожелал им хорошей службы.
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Анастасия Чинкова