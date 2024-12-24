Сотрудники Росгвардии Подмосковья помогли мужчине, пострадавшему в аварии на автотрассе

В Московской области к числу базовых школ РАН относятся:





Балашихинский лицей;

Долгопрудненская гимназия;

Королёвский лицей научно-инженерного направления;

Одинцовский «Десятый лицей»;

Сергиево-Посадский физико-математический лицей;

Химкинский лицей.



Заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова выступила с приветственной речью перед участниками совещания. Руководители школ также представили доклады, рассказывая об успехах учеников и учителей, результатах проектной и исследовательской работы, а также об успехах в олимпиадах.



Особое внимание уделили вопросам финансирования, обновления материально-технической базы и расширения сотрудничества с вузами.

Фото: Министерство образования Московской области





Кроме того, на совещании рассмотрели перспективы развития базовых школ РАН в 2025 году. Участники от образовательных учреждений озвучили индивидуальные цели и определили общие задачи для дальнейшего укрепления образовательной системы Московской области.