Сотрудники Росгвардии Подмосковья помогли мужчине, пострадавшему в аварии на автотрассе

Видео: Росгвардия Московской области
Сотрудники Росгвардии Подмосковья помогли мужчине, который пострадал в ДТП на автотрассе, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Утром на одной из трасс в районе Орехово-Зуево сотрудники вневедомственной охраны Дмитрий Зоткин и Руслан Юрченко заметили последствия столкновения двух автомобилей. Рядом с местом аварии лежал пострадавший мужчина.
Сержанты полиции оперативно вызвали скорую помощь и сообщили о происшествии в экстренные службы. До прибытия врачей они следили за состоянием пострадавшего и оказывали ему необходимую помощь.
Мужчину отвезли в ближайшую больницу для получения медицинской помощи.
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Сержанты полиции оперативно вызвали скорую помощь и сообщили о происшествии в экстренные службы. До прибытия врачей они следили за состоянием пострадавшего и оказывали ему необходимую помощь.
Мужчину отвезли в ближайшую больницу для получения медицинской помощи.
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Дайана Хусинова