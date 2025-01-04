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Столичные росгвардейцы обнаружили находящийся в розыске автомобиль

Фото: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Южном административном округе Москвы автомобиль, объявленный в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.


Отмечается, что экипажу ведомственной охраны поступили сведения о передвижении по Варшавскому шоссе в сторону центра автомобиля, находящегося в розыске. По оперативным данным, злоумышленники использовали его во время совершения мошеннических операций.

Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль, после чего передали его и водителя сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

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