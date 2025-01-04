Столичные росгвардейцы обнаружили находящийся в розыске автомобиль

Фото: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники Росгвардии обнаружили в Южном административном округе Москвы автомобиль, объявленный в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что экипажу ведомственной охраны поступили сведения о передвижении по Варшавскому шоссе в сторону центра автомобиля, находящегося в розыске. По оперативным данным, злоумышленники использовали его во время совершения мошеннических операций.
Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль, после чего передали его и водителя сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.
Читайте также:
Сотрудники Росгвардии Подмосковья помогли мужчине, пострадавшему в аварии на автотрассе
Росгвардия обнаружила тайник ВСУ с оружием и боеприпасами в Запорожской области
Подмосковные росгвардейцы задержали вора, четырежды обокравшего один и тот же магазин
Анастасия Чинкова