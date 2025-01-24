Поймали за шланг: в Москве росгвардейцы предотвратили хищение бензина из каршеринга

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, сливавшего топливо из каршерингового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на Ясеневой улице, где росгвардейцы заметили подозрительного человека, копающегося возле припаркованных машин. Как только мужчина обнаружил патрульный автомобиль, он стремительно выдернул шланг из бензобака каршеринговой «ласточки» и попытался спрятать его в своем автомобиле.
На вопрос о том, что он делает, 23-летний гость столицы внятно ответить не смог. В багажнике его машины находилось четыре канистры для топлива. Несмотря на это, он настаивал на своей невиновности.
Логика его рассуждений была сомнительной, а вот законопослушность оставляла желать лучшего. В результате «автомобильного кровососа» передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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На вопрос о том, что он делает, 23-летний гость столицы внятно ответить не смог. В багажнике его машины находилось четыре канистры для топлива. Несмотря на это, он настаивал на своей невиновности.
«Если бы канистры были полные, меня бы здесь не было», — оправдывался злоумышленник.
Логика его рассуждений была сомнительной, а вот законопослушность оставляла желать лучшего. В результате «автомобильного кровососа» передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Анастасия Хохлова