В Подмосковье завершился этап чемпионата движения «Профессионалы 2024»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты Подмосковья соревнуются в области информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования проводились на базе Подольского колледжа имени А. В. Никулина.
Студенты в течении трех дней защищали IT инфраструктуру предприятия, эксплуатировали уязвимости и проводили аудит информационных систем
Кроме этого, все победители и призеры смогут получить возможность стажироваться и в дальнейшем трудоустроиться в ведущие компании региона.
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«Первое место в соревнованиях заняли Егор Широков и Илья Гамм из Подольского колледжа имени А. В. Никулина. На втором месте оказались Антон Ежов и Екатерина Кашлева из Раменского дорожно-строительного техникума, а третье место заняли Марина Кривега и Дмитрий Налбантов из Ногинского колледжа», — отметили в пресс-службе.
Кроме этого, все победители и призеры смогут получить возможность стажироваться и в дальнейшем трудоустроиться в ведущие компании региона.
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Мира Полтева