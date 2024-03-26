Подмосковные студенты стали призерами Всероссийского конкурса достижений молодежи

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Орехово-Зуевские студенты стали призерами Всероссийского конкурса достижений молодежи «Национальное достояние России». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Призерами конкурса стали второкурсники физико-математического факультета Алан Добрынин и Анна Егорова из Орехово-Зуевского ГГТУ.
Стоит отметить, что XVII Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» посвящен 190-летию Дмитрия Менделеева.
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«Студенты успешно прошли заочный тур и представили свой доклад на тему «Технология разработки образовательного интенсива по основам эксплуатации беспилотных авиационных систем для будущих педагогов» на очном этапе конкурса, проходившем в Конгресс-центре ГК «Космос». Их работа была высоко оценена жюри, и ребята заслуженно получили награду. Стоит отметить и научного руководителя студентов, Евгения Сарыкова, который также внес значительный вклад в подготовку проекта», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева