Московские суды стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям

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За первую половину 2024 года московские суды вынесли почти на 18% больше решений по административным статьям, связанным с нарушениями миграционного законодательства. Больше всего — в первые недели после теракта в «Крокусе» и в июне.
За первые шесть месяцев текущего года столичные суды вынесли около 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания по трём основным «мигрантским» статьям, передаёт РБК. Учитывались статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания), 18.10 КоАП (нарушение иностранцем правил трудовой деятельности в России) и часть 3 статьи 20.25 КоАП (уклонение от административного выдворения).
За такой же период 2023 года суды в Москве вынесли 23 053 постановления о вынесении наказания по тем же статьям. Таким образом, рост по отношению к прошлому году составил 17,4%. За первый квартал нынешнего года за пределы РФ выдворено около 22 тысяч иностранцев. Годом ранее их количество составляло 12 тысяч.
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Александр Бойцов