В Карелии суд вынес наказание водительнице, которая сделала собаку инвалидом

25 октября 2025, 18:14

Суд лишил прав жительницу Сегежи за наезд на собаку и отказ оплачивать лечение

Фото: Istock/Foto-front

Суд в карельском городе Сегежа лишил водительских прав местную жительницу. Женщина совершила наезд на собаку и оставила место происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».