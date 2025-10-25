В Карелии суд вынес наказание водительнице, которая сделала собаку инвалидом
Суд в карельском городе Сегежа лишил водительских прав местную жительницу. Женщина совершила наезд на собаку и оставила место происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».
Инцидент произошёл в сентябре. Ночью во дворе дома автомобиль сбил собаку по кличке Мила. Водитель скрылась с места ДТП, не оказав помощи животному. Позднее хозяева питомца самостоятельно нашли виновницу.
Однако женщина отказалась финансировать сложную операцию, которая требовалась для лечения собаки. В результате травм животное получило инвалидность. Жители города организовали сбор средств и помогли оплатить ветеринарные услуги для пострадавшей собаки.
Правоохранительные органы установили личность водителя, вызвали её на допрос и передали материалы в суд. По результатам разбирательства суд вынес решение о лишении женщины водительского удостоверения.
Читайте также: