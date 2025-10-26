Мужчина выстрелил в соседку из-за слишком толстой лошади
В Техасе 39-летний Ли Дэвид Строл открыл стрельбу по своей соседке. Причиной конфликта послужил спор о том, как женщина кормила лошадь. Об этом информирует издание New York Post.
Инцидент произошёл 15 октября в сельском сообществе Леггетт, к северу от Ливингстона. Полиция округа Полк прибыла по вызову о стрельбе и обнаружила женщину с несколькими огнестрельными ранениями.
Пострадавшая пояснила, что сосед выстрелил в неё после ссоры из-за лошади. Животное находилось на его территории с разрешения хозяина. Мужчина разозлился и заявил, что не хочет, чтобы лошадь стала слишком толстой.
Правоохранители обыскали дом подозреваемого и нашли внутри улики, которые подтверждают его причастность к нападению. Позже Строла обнаружили в лесу рядом с домом и задержали. Сейчас он находится под стражей, суд отказал ему в праве на выход под залог. Состояние раненой соседки неизвестно.
