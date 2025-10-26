Мужчина выстрелил в соседку из-за слишком толстой лошади

26 октября 2025, 12:14

Житель Техаса выстрелил в соседку из-за спора о кормлении лошади

Фото: Istock/Nemyrivskyi Viacheslav

В Техасе 39-летний Ли Дэвид Строл открыл стрельбу по своей соседке. Причиной конфликта послужил спор о том, как женщина кормила лошадь. Об этом информирует издание New York Post.