Московские врачи спасли мужчину с мошонкой огромных размеров

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Столичные врачи спасли жителя Рязани от редкого заболевания — так называемой слоновости мошонки. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Сообщается, что отек интимного органа мужчины достиг таких размеров, что в нем поместилось 28 литров жидкости.
Отмечается, что неприятные симптомы стали беспокоить мужчину семь лет назад. Он начал замечать признаки кожных изменений, также увеличения размеров мошонки. Мужчина обратился в медицинское учреждение. Там ему диагностировали лимфедему III степени. Заболевание поразило нижние конечности и половые органы. Помимо этого, отек мошонки достиг огромных размеров. Врачи провели мужчине обследование и пришли к выводу о том, что нужно хирургическое вмешательство. Все прошло успешно. Врачам удалось не только сохранить, но и реконструировать половой член за счет тканей пациента.
Стоит отметить, что слоновость больше хроническое заболевание. Оно характеризуется прогрессирующим лимфатическим отеком и замещением подкожно-жировой клетчатки соединительной ткани. Приобретенная слоновость наружных половых органов — редкая болезнь.
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Отмечается, что неприятные симптомы стали беспокоить мужчину семь лет назад. Он начал замечать признаки кожных изменений, также увеличения размеров мошонки. Мужчина обратился в медицинское учреждение. Там ему диагностировали лимфедему III степени. Заболевание поразило нижние конечности и половые органы. Помимо этого, отек мошонки достиг огромных размеров. Врачи провели мужчине обследование и пришли к выводу о том, что нужно хирургическое вмешательство. Все прошло успешно. Врачам удалось не только сохранить, но и реконструировать половой член за счет тканей пациента.
Стоит отметить, что слоновость больше хроническое заболевание. Оно характеризуется прогрессирующим лимфатическим отеком и замещением подкожно-жировой клетчатки соединительной ткани. Приобретенная слоновость наружных половых органов — редкая болезнь.
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Дарья Осипова