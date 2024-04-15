Врачи объяснили, почему стоит отказаться от туалетной бумаги

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Использованием туалетной бумаги может стать причиной проблем со здоровьем. Об этом рассказал колопроктолог, онколог Дмитрий Масленников в беседе с изданием «Доктор Питер».
По его словам, туалетная бумага может раздражать кожу и провоцировать возникновение микротравм. При недостаточном очищении они могут приводить к развитию инфекционных и воспалительных процессов.
Онколог обратил внимание на присутствие в туалетной бумаге красителей, отдушек и ароматизаторов, которые также вредны для здоровья. Некачественный продукт может вызвать раздражение слизистой. Кроме того, Масленников назвал туалетную бумагу одним из факторов риска развития геморроя.
Масленников призвал не пользоваться туалетной бумагой, если геморрой уже перешел в стадию обострения.
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Онколог обратил внимание на присутствие в туалетной бумаге красителей, отдушек и ароматизаторов, которые также вредны для здоровья. Некачественный продукт может вызвать раздражение слизистой. Кроме того, Масленников назвал туалетную бумагу одним из факторов риска развития геморроя.
Масленников призвал не пользоваться туалетной бумагой, если геморрой уже перешел в стадию обострения.
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Анастасия Чинкова