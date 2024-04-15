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Щёлковские врачи удалили камень пациенту, полгода лечившемуся от остеохондроза

15 апреля 2024, 11:29
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковской больницы спасли от мочекаменной болезни пациента, который в течение полугода занимался самолечением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 70-летний мужчина с жалобами на сильную боль в пояснице. Врачи выявили у него камень в мочеточнике. Как выяснилось, полгода он наносил на спину средство от остеохондроза и за медицинской помощью не обращался.
«Мы удалили пациенту из мочеточника размером камень 2 на 1 см. Оперативное вмешательство проводилось лапароскопическим путём – через небольшие проколы в животе. Это свело к минимуму риски осложнений и обеспечило быстрое восстановление после операции. Такие малоинвазивные операции стали возможными в нашей больнице благодаря современному оборудованию», – рассказал врач-уролог Щёлковский больницы Александр Панкратов.


Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. В региональном Минздраве рекомендовали регулярно проходить плановые медосмотры и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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В детские поликлиники Подмосковья закупят более 240 единиц медоборудования
15 апреля 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 240 единиц нового диагностического и реабилитационного медицинского оборудования поступит в детские поликлиники Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Медицинские организации Московской области, в том числе — детские поликлиники, продолжают оснащаться современным оборудованием. В этом году для детских поликлиник закупим свыше 240 единиц такого оборудования на сумму более 441 миллиона рублей», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Минздрава Алексея Сапанюка.
Медицинская техника, в частности, офтальмологическое оборудование, аппараты УЗИ, оборудование для реабилитации и прочее, поступит в детские поликлиники Королёвской, Подольской, Жуковской, Дмитровской и других больниц.

Современное медицинское оборудование закопается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёве в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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Мужчин предупредили о приводящих в кабинет к урологу безобидных привычках
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#дети
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#здравоохранение
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#минздрав мо
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Раскрыта неочевидная польза регулярного секса
15 апреля 2024, 05:28

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Каждый половой акт потребляет от 80 до 150 калорий, рассказал уролог, хирург Марк Гадзиян в своем блоге Telegram.
Он пояснил, что по затратам энергии секс сопоставим с подъемом на несколько лестничных пролетов. При этом мужчины сжигают больше калорий во время полового акта, добавил врач.

Помимо потери лишнего веса, секс нормализует кровяное давление благодаря действию гормонов пролактина и окситоцина.

«Также секс повышает самооценку, укрепляет иммунитет и мышцы таза», – отметил он.

В то же время уролог подчеркнул, что лишний вес может снизить качество сексуальной жизни, так как у тучных людей вырабатывается недостаточное количество тестостерона. Кроме того, ожирение и неудовлетворенность внешностью могут привести к развитию депрессии.

Наконец, Гадзиян предупредил, что высокое кровяное давление и использование антидепрессантов могут негативно сказаться на интимных отношениях.

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Врач назвала еду, которая опаснее соли и жирной колбасы
Врач Янг перечислила продукты, которые опаснее соли и жирной колбасы
14 апреля 2024, 11:26

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Некоторые продукты, которые позиционируются как полезные, несут больше вреда здоровью чем жирная колбаса и соль. Об этом врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала изданию «Российская газета».
По ее словам, большой вред здоровью наносят ПП-батончики и мюсли, которые содержат вредные компоненты, провоцирующие риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Янг также посоветовала исключить из рациона супы-пюре с добавлением химических компонентов.

Прежде сообщалось о продуктах, убивающих пищеварение. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#врач
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Мужчин предупредили о приводящих в кабинет к урологу безобидных привычках
Врач Лубенников рассказал о вредных привычках мужчин, которые приведут к урологу
13 апреля 2024, 04:22

Фото: istock / peakSTOCK

Некоторые, с первого взгляда, безобидные привычки могут привести мужчину в кабинет уролога. Об этом предупредил сексолог, уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в своем Телерам-канале.
Как утверждает врач, нельзя сдерживать позывы к мочеиспусканию, поскольку из-за этого повышается риск развития инфекции в мочевых путях. Еще дно вредной привычкой Лубенников назвал задержку эякуляции, так как из-за этого повышается риск простатита.

Уролог отметил, что постоянная мастурбация и избегание секса провоцируют развитие психогенной эректильной дисфункции.

Также мужчинам вредно употреблять кофе в чрезмерном количестве — более 400 миллиграммов. Не стоит пить кофе вечером, так как оно повышает частоту мочеиспускания.

Если мужчина пользуется смартфоном перед сном, у него, по словам Лубенникова, повышается уровень гормона стресса кортизола, разрушается мелатонин, что в результате угнетает выработку тестостерона.

«Ну и, конечно же, вредные привычки — курение, алкоголь, переедание — приведут не только к урологу, а еще и к кардиологу, эндокринологу, неврологу, ортопеду и так далее», — подытожил эксперт.
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Кардиолог рассказала, как определить у себя аритмию
Кардиолог Делова: сильная утомляемость и боли в груди — симптомы аритмии
13 апреля 2024, 03:02

Фото: istock / wildpixel

Ощущение дискомфорта и неправильного сердцебиения может сигнализировать о наличии аритмии. Как распознать это заболевание у себя рассказала врач-кардиолог Мария Делова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Болезни сердца могут скрыться за довольно обычными симптомами, которым легко не придать значение. Людям, которые испытывают неправильное сердцебиение, боль в груди, головокружение и быструю утомляемость во время физических нагрузок, стоит обратить внимание на эти признаки и обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут указывать на возможные нарушения сердечного ритма.

В группе риска находятся пациенты с патологиями сердца и сосудов: гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, пороками сердца и перенесенными инфарктами миокарда.

Другие патологии, такие как нарушения электролитного баланса, проблемы с щитовидной железой и чрезмерное употребление спиртных напитков, могут увеличить риск развития аритмии.

Ранее врач Екатерина Кашух объяснила «боль в сердце» после еды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Московской области в реабилитации детей применяют космические технологии
12 апреля 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В современной медицине давно и успешно используют технологии, которые разрабатывались для подготовки космонавтов к полёту и их восстановления. Эти передовые разработки помогают в лечении и восстановлении детей, рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
«Наш институт давно использует уникальные космические технологии для восстановления маленьких пациентов. Например, у нас есть лечебный костюм «Регент» для реабилитации после тяжёлых заболеваний. Изначально это был нагрузочный костюм «Пингвин». Он помогал космонавтам придать телу в невесомости нагрузку, похожую на земную, снизив неблагоприятное влияние на опорно-двигательный аппарат. Первые испытания в космосе прошли в 1971 году. Позже он был доработан для нужд медицины. Сегодня с его помощью мы восстанавливаем двигательные функции у детей», – рассказала специалист.
На основе космического аппарата «Пион» был разработан имитатор опорной подошвенный нагрузки «Корвит». Он служит для восстановления навыков ходьбы и нормализации мышечного тонуса. Кроме того, имитатор помогает в профилактике венозной недостаточности, неустойчивости из-за долгого лежачего положения.
«Ещё одну космическую разработку для медицины знают все. Это инфракрасные термометры. Первыми пациентами, у которых с их помощью измеряли температуру, были звёзды. Учёные быстро поняли, что новое устройство можно использовать и в медицине. Оно удобнее ртутных градусников», – заключила Шведова.
Как напомнили в Минздраве Подмосковья, 12 апреля в России отмечается День космонавтики, а в мире – Международный день полёта человека в космос.

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#минздрав мо
#здоровье
#медицина
#дети
#реабилитация
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#подмосковье
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Подмосковные врачи поздравили после операции юного футболиста с 15-летием
12 апреля 2024, 19:49

Фото и видео: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства поздравили с 15-летием юного футболиста после операции. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
14-летний Пеётр поступил в отделение травматологии и ортопедии МОЦОМД с переломом бугристости большеберцовой кости со смещением отломков. Эта серьёзная травма относится к отрывным переломам апофизов и характерна для занимающихся спортом юношей и девушек.
«Отрыв произошёл из-за чрезмерного напряжения четырёхглавой мышцы бедра. Пациенту срочно провели операцию - сопоставление отломков под визуальным контролем при открытых переломах. Также бригада наших врачей выполнила остеосинтез большеберцовой кости», – рассказал лечащий врач пациента, врач травматолог-ортопед Илья Снегирёв.
День рождение юноши совпал его лечением в детской больнице. Заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед Виталий Терлецкий вместе с лечащим врачом мальчика поздравили Петра с 15-летием. При этом ему подарили мяч - знаковый для пациента атрибут, так как он занимается футболом.

Оба врача выразили Петру слова поддержки и ободрения, пожелали крепкого здоровья. Как отметили в министерстве, поздравления с днём рождения юных пациентов, находящихся на госпитализации, стали постоянной практикой.

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Россиянам объяснили «боль в сердце» после еды
Врач Кашух объяснила боль после еды гипотензией
12 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/Doucefleur

Врач Екатерина Кашух заявила, что боль в области груди после еды может говорить о гипотензии.
Она отметила, что кроме этого, причин такого состояния может быть много.

«Одна из относительно безобидных причин головокружения после еды — постпрандиальная гипотензия, состояние, при котором после приёма пищи снижается артериальное давление из-за того, что кровь приливает к ЖКТ. Человек при этом испытывает головокружение, слабость, утомляемость», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.

Такое состояние, по её словам, чащу всего характерно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. При этом этот симптом может быть вариантом нормы, при условии, что это не мешает человеку нормально жить. При регулярном некомфортном состоянии врач рекомендовала обратится к специалисту.

Ранее врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.

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#здоровье
#питание
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День открытых дверей в роддоме Дубны посетили более ста человек
12 апреля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Более ста человек пришли на День открытых дверей в роддом Дубненской больницы. Для них провели экскурсию по залам, где появляются на свет дети, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В прошлом году в роддоме завершился капремонт. Теперь даже общие палаты в здании – на двух человек и с отдельными санузлами. В роддоме по-прежнему здесь в полном объёме оказывают помощь роженицам.

37-летняя Анна Дуненко приехала на экскурсию вместе с дочерями. Осенью ей предстоят десятые роды.
«Я хотела показать дочкам, чтобы они меня больше не расспрашивали, как у меня прошли роды, что я буду делать в следующий раз, когда сюда приеду», – пояснила Анна.
В дубненский роддом приезжают женщины из разных городов России и даже из других стран, так как там работают высококлассные специалисты.
«У нас родильный дом максимально приближен к домашним условиям. Стараемся использовать минимум лекарств, хотя все они у нас есть. Предоставляем возможность семье участвовать в родах. У нас практикуется совместное пребывание мамы и ребёнка, грудное вскармливание. Мы владеем всеми методиками мягкого ведения родов, стараемся придерживаться всех современных технологий», – рассказала заведующая родильным домом и женской консультацией Дубненской больницы Ирина Косабуцкая.
Специалисты поделились с будущими мамами ценными советами, в том числе о беременности, об уходе за новорождёнными. Большинство женщин решили вернуться.

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