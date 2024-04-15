Щёлковские врачи удалили камень пациенту, полгода лечившемуся от остеохондроза

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Щёлковской больницы спасли от мочекаменной болезни пациента, который в течение полугода занимался самолечением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 70-летний мужчина с жалобами на сильную боль в пояснице. Врачи выявили у него камень в мочеточнике. Как выяснилось, полгода он наносил на спину средство от остеохондроза и за медицинской помощью не обращался.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. В региональном Минздраве рекомендовали регулярно проходить плановые медосмотры и ни в коем случае не заниматься самолечением.
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«Мы удалили пациенту из мочеточника размером камень 2 на 1 см. Оперативное вмешательство проводилось лапароскопическим путём – через небольшие проколы в животе. Это свело к минимуму риски осложнений и обеспечило быстрое восстановление после операции. Такие малоинвазивные операции стали возможными в нашей больнице благодаря современному оборудованию», – рассказал врач-уролог Щёлковский больницы Александр Панкратов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. В региональном Минздраве рекомендовали регулярно проходить плановые медосмотры и ни в коем случае не заниматься самолечением.
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Лора Луганская