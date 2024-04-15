Врачи оставили Куклачева в реанимации

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Врачи оставили народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене.
«Врачи пока оставили Юрия Дмитриевича в палате реанимации, но состояние стабильное», — сказала она.
Отмечается, что в пятницу артист во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» почувствовал себя плохо. Врачи увезли его в больницу. Юрию Куклачеву сделали операцию. Дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. Во время оперативного вмешательства он находился в сознании.
12 апреля артисту исполнилось 75 лет.
Напомним, что в 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв». Артист открыл свой частный театр кошек. Его театр был единственным подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного.
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