20 ноября 2026, 07:20

РИА Новости: Московский Дед Мороз рассказал о прописке и раскрыл тайну своего имени

Фото: iStock/gpointstudio

Московский Дед Мороз раскрыл некоторые подробности биографии и рассказал о тайне своего имени. Об этом сообщает РИА Новости.





Сказочный Дедушка заявил, что прописан в своей усадьбе в Кузьминках-Люблино. Зимний сезон в ней открылся 4 ноября и продлится до 14 марта. Однако Московская усадьба работает и в более жаркие дни: например, этим летом там создали министерство сказочных дел. Его возглавила помощница Деда Мороза, которая просит называть её не бабушкой, а Девушкой Ягой. В министерстве уже появились департаменты — ими руководят различные сказочные герои.



Дед Мороз подчеркнул, что является реальным человеком, а не выдуманным персонажем. Так что у него, как у любого законопослушного гражданина, есть паспорт. При этом имя, разумеется, является большим секретом.



«Знаете, по легендам Мороза всегда зовут Иванычем. Давайте на этом остановимся — Мороз Иваныч. Но все меня знают как Деда Мороза, и представляться иначе не имеет смысла», — пояснил собеседник агентства.