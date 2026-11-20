На Камчатке спасатели освободили собаку, застрявшую под оградой школьного стадиона
На Камчатке спасатели освободили собаку, которая не смогла пролезть под оградой школьного стадиона и застряла. Об этом в ночь с 19 на 20 ноября сообщили в канале «ГУ МЧС России по Камчатскому краю» на платформе MAX.
Инцидент произошёл в краевом центре на улице Труда. Собака пыталась выбраться с территории стадиона через щель под забором, но недооценила свои размеры. Застрявшее животное вовремя заметили неравнодушные прохожие и вызвали специалистов.
Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю убедились, что собака не проявляет агрессии. С помощью гидравлического расширителя из аварийно-спасательного комплекта они отогнули прутья ограды на несколько сантиметров, и животное смогло выбраться. Ветеринарная помощь собаке не потребовалась: она отделалась лёгким испугом, травм не было.
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