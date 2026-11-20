20 ноября 2026, 06:48

Фото: канал в MAX «ГУ МЧС России по Камчатскому краю»/@id4101120929_gos

На Камчатке спасатели освободили собаку, которая не смогла пролезть под оградой школьного стадиона и застряла. Об этом в ночь с 19 на 20 ноября сообщили в канале «ГУ МЧС России по Камчатскому краю» на платформе MAX.