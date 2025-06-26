Московский монорельс завершит работу 28 июня
Столичный монорельс завершит работу 28 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что на месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. К реконструкции специалисты приступят уже 28 июня.
В планах у градостроителей – демонтаж части эстакады от станции «Выставочный центр» до депо, включая станцию «Улица Сергея Эйзенштейна». Это позволит открыть вид на Главный вход ВДНХ.
За идею создания парка проголосовали сами москвичи на портале «Активный гражданин». Этот вариант поддержал 71% опрошенных. Новое городское пространство свяжет пять столичных районов, в которых в общей сложности проживает 300 тысяч человек.
Новый парк на высоте планируют открыть для посетителей в 2027 году.
Напомним, что единственная в Москве линия монорельса была открыта 20 ноября 2004 года. За время её эксплуатации такой вид транспорта так и не смог полноценно выполнять свою функцию, а последняя проверка выявила необходимость в капитальном ремонте. Из-за невостребованности монорельса властями города было принято решение о его закрытии и реконструкции.
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