Основатель Группы Родина призвал сотрудничать с лидерами креативных индустрий

26 июня 2025, 13:56

Владимир Щекин (фото: пресс-служба форума «Движение»)

Основатель и совладелец Группы Родина Владимир Щекин предложил пересмотреть роль девелопера и заявил о готовности компании участвовать в создании деловой инфраструктуры для поддержки развития креативных индустрий в России. Об этом он заявил в ходе крупнейшего форума недвижимости «Движение».





Щекин подчеркнул, что новая экономическая реальность требует не только качественного строительства, но и лучших условий для самореализации жителей, включая формирование среды для творческой деятельности и освоения современных профессий.



Предприниматель указал на главную задачу девелоперского сообщества – включение в работу над проектом госстратегии по развитию креативной экономики. Поручение по разработке такого документа было дано президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания ПМЭФ.





«Группа Родина уже проектирует и создаёт деловые пространства, которые отвечают требованиям креативных индустрий – от архитектуры и дизайна в нашем „Районе российских дизайнеров“ до медиа и исполнительского искусства в „Родина парке“, сектора видеоигр и программного обеспечения в „Родина Переделкино“. Все эти отрасли включены в топ-16 перспективных секторов креативной экономики, о чём объявили в правительстве по итогам стратсессии премьера Михаила Мишустина», – подчеркнул Щекин.