Основатель Группы Родина призвал сотрудничать с лидерами креативных индустрий
Основатель и совладелец Группы Родина Владимир Щекин предложил пересмотреть роль девелопера и заявил о готовности компании участвовать в создании деловой инфраструктуры для поддержки развития креативных индустрий в России. Об этом он заявил в ходе крупнейшего форума недвижимости «Движение».
Щекин подчеркнул, что новая экономическая реальность требует не только качественного строительства, но и лучших условий для самореализации жителей, включая формирование среды для творческой деятельности и освоения современных профессий.
Предприниматель указал на главную задачу девелоперского сообщества – включение в работу над проектом госстратегии по развитию креативной экономики. Поручение по разработке такого документа было дано президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания ПМЭФ.
«Группа Родина уже проектирует и создаёт деловые пространства, которые отвечают требованиям креативных индустрий – от архитектуры и дизайна в нашем „Районе российских дизайнеров“ до медиа и исполнительского искусства в „Родина парке“, сектора видеоигр и программного обеспечения в „Родина Переделкино“. Все эти отрасли включены в топ-16 перспективных секторов креативной экономики, о чём объявили в правительстве по итогам стратсессии премьера Михаила Мишустина», – подчеркнул Щекин.На сессии по развитию креативной экономики председатель правительства России Михаил Мишустин напомнил, что по итогам прошлого года вклад креативной экономики в ВВП составил 7,5 триллиона рублей. Три четверти выручки были обеспечены пятью секторами: программное обеспечение, реклама, гастрономия, исполнительские искусства и дизайн.
Шестой ежегодный форум «Движение» проходит в Сочи с 24 по 27 июня. Участниками мероприятия, организованного при поддержке «ДОМ.РФ», стали около четырёх тысяч представителей строительной отрасли. В этот раз программа форума была дополнена секциями о финансах, инвестициях, управлении персоналом и цифровизации.